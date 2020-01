Den 15. Januar 2015 wird Daniel Arn, Chef der Firma Christen Zahnradfertigung, so schnell nicht vergessen. Nationalbank-Präsident Thomas Jordan gab damals bekannt, dass er den Euro-Mindestkurs von 1.20 Franken ab sofort nicht mehr verteidigen will. Die Währung sackte in der Folge ab.

Schweizer Produkte auf einen Schlag teurer

«Wir wussten sofort: Das geht voll auf die Marge», erinnert sich Arn. Und so ging es denn auch nicht lange, bis sich die ersten Kunden bei ihm meldeten und Euro-Rabatte verlangten. Denn die meisten seiner Kunden sind Schweizer Unternehmen, die Maschinen ins Ausland exportieren. Dort waren ihre Produkte auf einen Schlag zehn Prozent teurer.

Die Firma Christen produziert Zahnräder, die in der Maschinenindustrie gefragt sind. Sie beschäftigt rund 40 Angestellte. Die wirtschaftliche Lage damals – Anfang 2015 – beschreibt der Geschäftsführer als «solide», aber der Frankenschock stellte die Firma komplett überraschend vor Probleme.

Daniel Arn sah sich gezwungen, Massnahmen zu ergreifen: «Ein Stellenabbau kam nicht in Frage. Aber wir haben entschieden, dass wir zwei Stunden pro Woche länger arbeiten.» Unbezahlt notabene, damit das gleiche Personal mehr produzieren konnte. Dieser Ausnahmezustand galt für rund ein halbes Jahr. Gleichzeitig stellte Arn Investitionen in den Maschinenpark zurück und begann damit, die Produktion weiter zu automatisieren.

Frankenschock führt zu Kulturwandel

Heute blickt der Firmenchef auch mit Stolz auf die letzten Jahre zurück. Er habe sich auch schon gefragt, weshalb er nicht schon viel früher aktiv geworden sei: «Es war wie ein Kulturwandel, der stattfinden musste. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit.»

Die Firma Christen steht exemplarisch für die Schweizer Industrie, die schwere Zeiten hinter und vor sich hat. Die Konjunktur-Aussichten in der Branche haben sich eingetrübt. Wer sich in den Zeiten des Euro-Franken-Schocks fit gemacht hat, hat nun die besseren Karten.