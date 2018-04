Einschätzung von SRF-Regionalredaktor Marc Melcher

Das Ausmass der Bauabsprachen im Unterengadin überrascht im Kanton nicht. Schon bei früheren Entscheiden der Weko hat sich abgezeichnet, wie systematisch die Firmen dabei vorgegangen sind.

Wirklich überraschend ist auch die Rolle des Graubündner Baumeisterverbands nicht. Und doch fällt am Entscheid der Weko auf, wie deutlich sie diese beschreibt. Der Baumeisterverband habe wissentlich zu den Vorversammlungen eingeladen, an denen die Aufträge unter den Baufirmen verteilt worden sind.

Der Entscheid der Weko kratzt an der Glaubwürdigkeit des Geschäftsführers Andreas Felix. Dass er nichts von den Absprachen gewusst haben soll, fällt schwer zu glauben. Auswirken dürfte sich dies vor allem auf die anstehenden Wahlen, bei denen Felix für die BDP um einen Sitz in der Regierung kämpft. Der Fall setzt nicht nur den BDP-Kandidaten unter Druck, er dürfte in den kommenden Wochen auch zum Wahlkampfthema Nummer eins werden. Nicht zuletzt, weil auch Kandidaten und Regierungsräte anderer Parteien gemäss verschiedenen Medienberichten zumindest indirekt in den Fall involviert sein sollen.