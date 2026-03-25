Die Aargauer Verlegerfamilie Wanner ist künftig alleinige Besitzerin von CH Media.

Sie übernimmt von der NZZ per 1. April die restlichen 35 Prozent der Aktien an der CH Media Holding AG.

Damit hat die Familie die alleinige Verantwortung für das Medienunternehmen.

Mit diesem Schritt würden sie einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess abschliessen und stabile Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von CH Media schaffen, lässt sich CEO Michael Wanner in einer Mitteilung zitieren.

Legende: Mit der vollständigen Rückführung des Unternehmens in Familienbesitz schliesse sich ein Kreis, hiess es. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Gemeinsam mit seinen Geschwistern Florian und Anna übernahm Ende 2025 Michael Wanner das Familienunternehmen in fünfter Generation von Vater und Verleger Peter Wanner.

Wir wollen das führende private Medienunternehmen der Deutschschweiz sein.

Zu CH Media gehören unter anderen die «Aargauer Zeitung», das «St. Galler Tagblatt», die «Neue Luzerner Zeitung», das Onlineportal «Watson» sowie zahlreiche private TV- und Radiostationen wie Tele Züri.

Schritt seit Längerem geplant

Der Schritt sei beidseits seit Längerem geplant gewesen, sagte CEO Michael Wanner in einem Interview mit den eigenen Zeitungen. «Die vollständige Rückführung des Unternehmens in Familienbesitz ist auch im Kontext des Generationenwechsels zu sehen, den wir gerade vollziehen», sagte er.

«Für meinen Vater schliesst sich ein Kreis: Das Unternehmen ist wieder vollständig im Familienbesitz, das macht die Übergabe an die nächste Generation sicher etwas leichter.» Die Transaktion sei solide finanziert, hielt Michael Wanner fest. Einen substanziellen Teil der Finanzierung habe man durch den Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Immobilien sichergestellt. Den Rest finanziere man über den laufenden Cashflow.

«Wir wollen das führende private Medienunternehmen der Deutschschweiz sein», sagte Wanner weiter: «Als familiengeführtes Unternehmen können wir langfristig denken und handeln.»

Finanzielle Gesundung abgeschlossen

Das Geschäftsjahr 2025 schliesst das Medienunternehmen mit einem operativen Jahresgewinn von 14.2 Millionen Franken ab, wie CH Media weiter mitteilte. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 406 Millionen Franken. Das Unternehmensergebnis habe sich auf 39.9 Millionen Franken verbessert. Damit habe CH Media die angestrebte finanzielle Gesundung erfolgreich abgeschlossen, hiess es.

Im Druckgeschäft sowie bei den digitalen Aktivitäten sei ein starkes Umsatzwachstum erzielt worden. Die fortschreitende Verlagerung von Werbebudgets zu internationalen Tech-Plattformen habe jedoch die Werbeumsätze in den klassischen Mediengattungen geschmälert.

CH Media will nach eigenen Angaben weiterhin in Medienangebote und moderne Druckinfrastrukturen investieren. Am Hauptstandort in Aarau investiere man substanziell in den Druckbereich. Bis 2027 entstehe dort die modernste und leistungsfähigste Zeitungsdruckerei der Schweiz, hiess es.