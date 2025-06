Per E-Mail teilen

Nur noch rund 80 Rappen ist der Dollar derzeit wert. Es ist der tiefste Kurs seit 2011. Ähnlich sieht es gegenüber dem Euro und anderen wichtigen Währungen aus. SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann skizziert die Rolle der US-Währung im globalen Handel.

Jan Baumann Leiter Wirtschaftsredaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jan Baumann ist seit 2013 bei SRF tätig und leitet seit Anfang 2023 die Wirtschaftsredaktion von Radio SRF. Zuvor hatte er während rund zehn Jahren als Redaktor für die Zeitung «Finanz und Wirtschaft» gearbeitet, unter anderem als USA-Korrespondent.

Warum ist der Dollar aktuell so schwach?

Gründe dafür gibt es mehrere: Die US-Wirtschaft schwächelt. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verunsichert die Märkte. Zugleich sind die Staatsfinanzen der USA aus dem Lot. Der Schuldenberg wird immer grösser und damit die Finanzierung der Schuldenlast immer schwieriger. All dies schwächt das Vertrauen in die amerikanische Währung.

Welche Folgen hat es für die US-Wirtschaft, wenn der Dollar schwächelt?

Die Idee ist, ein günstiger Dollar könnte die amerikanische Exportwirtschaft ankurbeln, womit sich die US-Produkte auf dem Weltmarkt günstiger anbieten liessen. Das passt zu Trumps Konzept der Reindustrialisierung. Die USA sollen wieder mehr produzieren, um weniger importieren zu müssen.

Warum geht die Rechnung nicht auf?

Die Realität mit einem schwachen Dollar sieht anders aus: Die USA haben ein riesiges Handelsdefizit und die Konsumentinnen und Konsumenten in den USA müssen für Importe umso mehr bezahlen, je schwächer der Dollar wird. Dieser zusätzliche Teuerungsdruck ist wiederum schlecht für die US-Wirtschaft. Doch Trump hält in an der Idee vom «Export-Wunder USA» fest und verspricht sich davon politisch mehr Erfolg.

Warum will Trump die Notenbank aushebeln?

Der US-Präsident will Notenbankchef Jerome Powell entmachten, weil dieser seiner Forderung nach raschen Zinssenkungen nicht nachkommt. Denn diese würden in den Augen von Trump die Konjunktur ankurbeln und für gute Arbeitsmarktdaten sorgen. Doch Powell hält an den hohen Zinsen wacker fest. Das Tauziehen um die Unabhängigkeit der Notenbank ist dem Dollar aber nicht förderlich und verunsichert die Finanzwelt zusätzlich.

Ist der Dollar als Weltwährung in Gefahr?

Zurzeit häufen sich die Stimmen, der Dollar könnte seine Stellung als Weltwährung verlieren, wenn das Vertrauen weiter schwindet. Doch in dieser langjährigen Diskussion sind sich Expertinnen und Experten bis anhin meist einig, dass die Bedeutung des Dollars vorläufig bestehen bleibt. Zu gross ist die Rolle des Dollars im globalen Handel, im internationalen Zahlungsverkehr und als Anlagewährung Nummer eins weltweit. Auch wenn der Dollar zunehmend Konkurrenz vom Euro bekommt.

Wie wichtig ist der Dollar für die Schweiz?

Am Dollar führte fast kein Weg vorbei. Auch die Schweizerische Nationalbank SNB hält einen Grossteil ihrer Währungsreserven in Dollar. Aktuell beträgt der Anteil rund 40 Prozent. Das hat unter anderem mit dem riesigen Pool von US-Staatsanleihen zu tun. Es sind Wertschriften für tausende von Milliarden Dollar. Das ist auch für die SNB praktisch, weil sie so jederzeit ohne Probleme Teile ihrer Dollarreserven verkaufen und sie für ihre Geldpolitik verwenden kann.