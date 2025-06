Die Schweiz steht offenbar kurz davor, mit den USA ein Zollabkommen abzuschliessen.

Das sagte die Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Helene Budliger Artieda.

«Ich bin positiv, nichts ist getan, aber ich bin positiv», sagte Budliger Artieda der Nachrichtenagentur AWP am Rande einer Generalversammlung des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie FH in Lausanne. Man sei nach fast einem Dutzend Besuchen in Washington «in den Gesprächen mit den USA gut vorangekommen», so die Staatssekretärin weiter.

Es wird sicherlich einen ‹Pauschaltarif› von etwa zehn Prozent geben und eine Liste mit Ausnahmen.

Die Gespräche seien noch im Gange. Sie befänden sich «auf den letzten Metern» der Unterzeichnung mit der Trump-Regierung. Sie müsse am Nachmittag zurück nach Bern für ein Videogespräch mit US-Handelsminister Howard Lutnick.

Legende: Alle Augen – und Kameralinsen – sind auf Helene Budliger Artieda gerichtet: Hat die Schweiz bald ein Zollabkommen mit den USA im Sack? Keystone / Peter Klaunzer

Sie warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen. «Es wird sicherlich einen ‹Pauschaltarif› von etwa 10 Prozent geben und eine Liste mit Ausnahmen, wie es derzeit für Pharmaprodukte oder Gold der Fall ist», sagte sie.

Die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist, um eine Lösung zu finden, läuft am 9. Juli ab.

