Die Angriffe auf den Iran haben auch Konsequenzen für die Finanz- und Rohstoffmärkte, insbesondere auf den Preis des Rohöls. SRF-Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch sagt, was das für Folgen für die Benzin- und Heizölpreise in der Schweiz hat oder haben wird.

Manuel Rentsch Wirtschaftsredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Manuel Rentsch ist Wirtschaftsredaktor bei Radio SRF. Zu hören ist er oft in der Sendung SRF 3 Wirtschaft.

Wird der Ölpreis noch weiter steigen?

Das kann sich von Minute zu Minute ändern, das haben wir heute eindrücklich gesehen. Zunächst ist der Preis pro Fass Öl in der Nacht auf Montag auf bis zu 82 Dollar gestiegen, ein Anstieg von fast 14 Prozent, danach hatte sich der Preis bei rund 77 Dollar eingependelt. Danach folgten Meldungen über einen Angriff von Iran auf Öl- und Raffinerieanlagen von Saudi Aramco, dem grössten Öllieferant der Welt aus Saudi-Arabien, und der Preis kletterte wieder nach oben. Das heisst, je nach Angriff auf kritische Anlagen reagiert der Preis.

Welche Auswirkungen hat das auf die Heizöl- und Benzinpreise in der Schweiz?

Der Heizölpreis spielt derzeit absolut verrückt, wie ein Händler auf Anfrage sagt. Es gibt auch hier riesige Schwankungen. Am Freitag kosteten hundert Liter Heizöl in etwa 96 Franken, wobei der Preis je nach Region, Sorte und Anbieter abweichen kann. Am Montagmorgen ist der Preis zunächst auf 104 Franken gestiegen. Doch das war erst ein Zwischenschritt. Am Vormittag ist der von den Händlern angebotene Preis sogar auf 119 Franken pro 100 Liter gestiegen, das sind nun schon 24 Prozent mehr als am Freitag. Es ist davon auszugehen, dass dies Übertreibungen sind und die Korrektur folgen wird, es muss sich nun wieder einpendeln.

Wieso hat die faktische Schliessung der Strasse von Hormus einen so grossen Einfluss?

Von dort kommen 20 Prozent des ganzen Öls der Welt und es ist sogar ein Drittel des per Schiff transportierten Öls. Das heisst, ein grosser Anteil des weltweiten Bedarfs wird aus der Region abgedeckt. Wenn nun plötzlich diese Meeresenge blockiert und die Schifffahrt unterbrochen ist, dann steigt der Preis. Die Frachtraten sind teurer geworden und die Versicherungen decken das Risiko derzeit zum Teil gar nicht mehr ab.

Wann kann man mit einer Normalisierung rechnen?

Es braucht wohl mehrere Tage, bis sich die Preise wieder stabilisieren. Entscheidend ist der Verlauf im Krieg. Ausschläge nach oben oder unten sind möglich.

Hat die Schweiz genug Heizöl und Benzin auf Vorrat?

Da sehe ich keine Probleme, es ist lediglich eine Frage des Preises. Die Schweiz bezieht am meisten Rohöl aus den USA und Nigeria, diese Lieferungen sind nicht tangiert. Auch werden Heizöl sowie Benzin und Diesel zum Teil über den Rhein transportiert.

