Das Eidgenössische Umweltdepartement (Uvek) hebt den Rettungsschirm-Kreditrahmen für die Axpo Holding AG auf.

Im Herbst 2022 hatte der Bund dem Unternehmen einen Kreditrahmen im Umfang von 4 Milliarden Franken gewährt.

Auf Gesuch der Holding wird die Verfügung nun per 1. Dezember 2023 vollständig aufgehoben.

Die Verfügung war zunächst im Rahmen einer Notverordnung erfolgt und wurde danach in den Rahmen des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für systemkritische Stromunternehmen («Rettungsschirm») überführt.

Die Axpo habe mitgeteilt, dass sie nicht mehr auf den Kreditrahmen angewiesen sei, so das Uvek. Seit dem Erlass der Verfügung hätten sich massgebliche Faktoren verändert. Der Stromkonzern sei heute weniger anfällig für unerwartete Marktverwerfungen.

Axpo hat Kredit nie in Anspruch genommen

Im Herbst 2022 hatten starke Preisaufschläge auf den europäischen Energiemärkten die Axpo in die Klemme gebracht. Denn die Versorger mussten bei den Energiebörsen höhere Sicherheitsleistungen hinterlegen. Die Axpo bat den Bundesrat daher um eine temporäre Liquiditätsunterstützung. Die Axpo habe in dieser Zeit den Kreditrahmen nie beansprucht, so das Uvek.