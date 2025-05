Claudia Brühwiler, Professorin für US-Politik an der Uni St. Gallen, sagt gegenüber SRF, dass man zu der neu angekündigten Überprüfung von Social-Media-Aktivitäten bei einem Antrag für ein Studienvisum in den USA noch wenig wisse. Bekannt sei nur, dass es um neue Richtlinien in Bezug auf Antisemitismus gehe. «Dieser Fokus kommt nicht von ungefähr, zumal auch Universitäten wie Harvard eingestanden haben, dass sie seit dem 7. Oktober 2023 zu wenig getan hätten, um Antisemitismus auf ihren Campussen zu unterbinden», so die Professorin.

Allerdings wisse man gleichzeitig auch, dass US-Präsident Donald Trump einen Kampf gegen Elite-Unis führe. Zum Beispiel wurde der Uni Harvard gedroht, sie dürfe gar keine ausländischen Studierenden mehr zulassen. «Das schadet solchen Institutionen enorm.»

Brühwiler sagt weiter: «Es überrascht, dass Social Media ins Visier genommen wird, da wir alle wissen, dass nicht alles, was man auf Social Media tut, wohlüberlegt ist.» Die Frage sei, was die US-Behörden als antisemitisch auslegen, wann eine rote Linie überschritten sei. Es sei auch bekannt, dass für die Einreise mit Visum in die USA schon immer ein gewisses Mass an Willkür angewendet worden sei.