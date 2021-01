Die Sicht des Bauernvertreters hat allerdings der Bundesrat in seiner Botschaft ans Parlament nicht getelt. Er schrieb damals: Der Bodenpreis dürfte nicht ausschlaggebend sein, wenn entschieden werde, wo Land enteignet werde. Sonst würde regelmässig Standorten in der Landwirtschaftszone gegenüber solchen in der Bauzone der Vorzug gegeben. Wenn höherer Entschädigungen bezahlt würden, bestehe vielmehr die Gefahr, dass Bauern Kulturland freiwillig zur Verfügung stellen, betonte der Bundesrat. Der Bauernverband und eine Mehrheit des Parlaments teilt diese Befürchtungen nicht.