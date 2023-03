SRF: Wird es künftig normal werden, zumindest in kleinen Pensen in den Job zurückzukehren?

Alexander Widmer, Pro Senectute: Das kann durchaus sein. Die heutige Situation des Fachkräftemangels trägt sicher dazu bei, dass diese Leute gefragt sind und leicht Möglichkeiten finden, um weiterzuarbeiten.

Das gilt aber nicht für alle Jobs und Branchen, oder?

Absolut. Es sind eher Menschen mit einem tertiären Abschluss, also an Universitäten oder Hochschulen, die teils länger arbeiten. In Berufen, die körperlich sehr anstrengend sind, können wir das noch nicht beobachten.

Was treibt die Menschen an, wieder in den Beruf zurückzukehren?

Umfragen zeigen, dass die meisten das aus Freude am Job machen. Die Tätigkeit motiviert sie wieder. Finanzielle Aspekte sind zweitrangig. Nur knapp ein Viertel gibt das als Grund an.