Der ehemalige bulgarische Spitzenringer Evelin Banev, auch bekannt unter dem Spitznamen «Brendo», wandte sich nach dem Ende der sozialistischen Ära dem Drogengeschäft zu. Er baute ein mafiöses Netzwerk auf, das Tonnen von Kokain aus Südamerika nach Europa brachte und mit der italienischen 'Ndrangheta (Kalabrien) verbündet sein soll.

Banev wurde international gesucht, konnte sich jedoch jahrelang der Justiz entziehen. 2021 wurde er in Kiew verhaftet. Weil sich herausstellte, dass er auch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, konnte er nicht ausgeliefert werden. Im Prozess in der Schweiz hätte er per Video einvernommen werden sollen. Doch in den Wirren des Ukraine-Krieges tauchte er nicht auf. Im Juni 2024 schliesslich lieferte die Ukraine Banev auf seinen Wunsch hin an Bulgarien aus.

Banev soll an mehreren Morden in Bulgarien beteiligt gewesen sein. Unter anderem sind sein Schwager und dessen Mutter, die bei der Polizei gegen Banev aussagen wollte, unter ungeklärten Umständen ermordet worden. 2013 schossen Maskierte in Sofia einen Leibwächter nieder und entführten Banevs damals zehnjährige Tochter. Offenbar eine Warnung der Mafia an Banev, vor Gericht den Mund zu halten.