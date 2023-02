Jede zweite Person in der Schweiz nutzt Twint

Die Bezahl-App Twint verzeichnete im Januar erstmals fünf Millionen Nutzer.

Damit nutzt mehr als die Hälfte der in der Schweiz lebenden Personen die Dienstleitungen der App.

Auch die Zahl der Transaktionen war im vergangenen Jahr so hoch wie nie.

Audio Archiv: Neue Warnhinweise sollen Twint-Nutzerinnen und -Nutzer vor Betrug schützen 06:20 min, aus Espresso vom 11.04.2022. Bild: Keystone/Christian Beutler abspielen. Laufzeit 6 Minuten 20 Sekunden.

Im Jahr 2022 wurden dem Unternehmen zufolge insgesamt 386 Millionen Zahlungen mit Twint getätigt. Das seien mehr Transaktionen als in allen Jahren seit der Gründung im Jahr 2014 zusammen.

Dabei kommt die App am häufigsten an der Ladenkasse zum Einsatz. Aber auch der Kauf von Tickets für den öffentlichen Verkehr oder das Bezahlen von Parkgebühren per Twint sei sehr beliebt, heisst es von Twint.

Twint gehört den grössten Schweizer Banken UBS, Credit Suisse, Postfinance, Raiffeisen, Zürcher und Waadtländer Kantonalbank sowie der Börsenbetreiberin SIX und dem Zahlungsabwickler Worldline.