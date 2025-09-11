Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum unverändert.

Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2.0 Prozent, teilt die Notenbank in Frankfurt mit.

Schon im Juli hatte die EZB die Leitzinsen nicht angetastet.

Die 20 Länder, die den Euro als Währung nutzen – und für die die EZB die Zinspolitik festlegt – verzeichneten im zweiten Quartal ein Wachstum von 0.1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das ist zwar nicht viel, aber trotz der höheren Zölle durch US-Präsident Donald Trump rutschen sie auch nicht in eine ausgewachsene Rezession ab.

Auswirkungen des Leitzinses sind gross

Der Einlagenzinssatz der EZB beeinflusst die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft. Die EZB hat die Zinsen in den Jahren 2021-23 stark angehoben, um einen Inflationsschub zu bekämpfen. Seitdem hat sie die Zinsen wieder gesenkt, als die Inflation unter Kontrolle gebracht wurde und Bedenken hinsichtlich des Wachstums aufkamen.

Höhere Zinsen bekämpfen die Inflation, können aber das Wachstum verlangsamen, während niedrigere Zinsen die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln können, indem sie Kredite für Käufe verbilligen.