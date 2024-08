Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz des US-Chip-Konzerns Nvidia von 13.5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf gut 30 Milliarden Dollar. Das ist ein Zuwachs von 122 Prozent.

Der Konzern profitiert vom KI-Boom.

Trotzdem hat der Konzern die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street nicht erfüllt. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel bis zu acht Prozent ein.

Kaum eine Firma profitierte bisher so vom KI-Boom wie Nvidia. Die Rechenzentren sind zwar weiter hungrig auf die Technik des Chip-Konzerns, aber Anleger hatten sich von frischen Zahlen mehr erhofft.

Die Erwartungen an Nvidia waren unglaublich hoch.

Die Nvidia-Aktie notierte allerdings immer noch gut 150 Prozent über dem Niveau vom Jahreswechsel. SRF- Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch erklärt den Einbruch der Aktie so: «Die Geschäftszahlen von Nvidia zeigen, dass es in der Entwicklung der neusten Generation von Computerchips Verzögerungen gibt. Die Erwartungen waren unglaublich hoch. Dazu kommt, dass die Aktie bereits extrem teuer ist.»

Das Problem mit Blackwell, der neuen Generation Box aufklappen Box zuklappen Sorgen macht den Anlegern bezüglich Nvidia, dass beim nächsten Chipsystem – es heisst Blackwell – noch Nacharbeiten notwendig sind. Nach Medienberichten über Probleme bei Blackwell sagte Nvidia-Chef Jensen Huang, man habe Veränderungen an der sogenannten Maske vorgenommen, mit deren Hilfe die Chipstrukturen auf Halbleiterplatten aufgetragen werden. Nvidia plane nach wie vor, im bis Ende Januar 2025 laufenden Schlussquartal des aktuellen Geschäftsjahres Blackwell-Chips an die Kunden zu liefern und rechne mit Milliarden an Erlösen daraus. Ob die Änderung beim Produktionsverfahren zu Verzögerungen verglichen mit ursprünglichen Planungen führt, liess Huang offen.

Mit dem Umsatzanstieg um 122 Prozent in den vergangenen drei Monaten wuchs die Firma das fünfte Quartal in Folge prozentual dreistellig. Analysten hatten mit einem Plus von 112 Prozent gerechnet. Der bereinigte Gewinn legte im Berichtszeitraum 152 Prozent auf 0.68 Dollar je Aktie zu. Für das angelaufene Vierteljahr stellte Nvidia Erlöse von 32.5 Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent sowie eine bereinigte operative Gewinnmarge von 75 Prozent in Aussicht. Analysten hatten beim Umsatz 31.69 Milliarden Dollar prognostiziert. Wegen der hohen Kosten für den Ausbau der Produktionskapazitäten blieb die Gewinnmarge mit 75.7 Prozent allerdings knapp hinter den Markterwartungen zurück.

Pionier der Künstlichen Intelligenz

Nvidia ist das zweitteuerste Unternehmen der Welt, es wird nur noch von Apple übertroffen. «Wichtig ist das Unternehmen für die amerikanische Wirtschaft, weil es um die Führung im Bereich der neusten Technologien geht», sagt Rentsch.

Dass die Geschäftszahlen so viel zu reden geben, liege daran, dass Nvidia ein Pionier sei im Bereich der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Die Künstliche Intelligenz wird oft auch als nächste industrielle Revolution bezeichnet.» Grosse Firmen wie Meta, Microsoft, Apple oder Google investierten Dutzende von Milliarden Dollar in die Entwicklung ihrer Rechenzentren.