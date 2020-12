Am 1. Dezember ist die Härtefallregelung des Bundes in Kraft getreten. Die Ausarbeitung, die Prüfungen der jeweiligen Fälle und die Verteilung der Gelder liegt nun bei den Kantonen.

Von den 2,5 Milliarden Franken des Härtefall-Pakets sollen 750 Millionen Franken gemeinsam von Bund und Kantonen getragen werden, wobei die Kantone 33 Prozent beisteuern. 750 Millionen Franken soll der Bund nötigenfalls als Zusatzbeiträge an die kantonalen Härtefallmassnahmen einschiessen können, ohne dass die Kantone sich finanziell beteiligen. Damit soll der Bundesrat die Möglichkeit erhalten, gezielt jene Kantone zu unterstützen, die besonders stark von Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie betroffen sind.

Weiter stützt der Bund in der Krise nach wie vor mit der Kurzarbeitsentschädigung, spezifischen Massnahmen in einzelnen Branchen sowie Corona-Erwerbsersatz für Selbstständige. Eine erneute Einführung der Notfallkredite wie in der ersten Welle ist im Parlament durchgefallen.