Der Autokonzern Porsche ist neu Teil des deutschen Börsen-Leitindex (DAX).

Porsche ist aufgestiegen, nachdem die Aktie seit dem Börsengang Ende September fast 30 Prozent zugelegt hatte.

Nicht mehr zu den 40 wertvollsten Aktiengesellschaften Deutschlands gehört der Sportartikelhersteller Puma.

Noch vor Weihnachten wird mit der Volkswagen-Tochter Porsche AG ein weiterer Autokonzern in den Dax aufgenommen. Zudem gibt es im MDax und SDax einige Veränderungen. Wegen der Aufnahme der Porsche AG in den Leitindex Dax steigt der Sportartikelhersteller Puma in den MDax ab und verdrängt dort den Batteriehersteller Varta, der in den Nebenwerteindex SDax absteigt. Das teilte die Deutsche Börse am späten Montagabend mit. Dadurch fällt der Online-Modehändler About You aus dem SDax.

Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler Box aufklappen Box zuklappen Die Aktien der Unternehmen, die in einem grossen Index vertreten sind, finden etwas mehr Beachtung – sei es im Handel, bei ausländischen Investorinnen und Investoren, bei Analystinnen und in der Öffentlichkeit. Für Porsche bedeutet der Aufstieg in den Leitindex mehr Beachtung, für Puma etwas weniger. Die Unternehmen im Dax müssen spezielle Regeln erfüllen. Beispielsweise müssen sie in Deutschland innerhalb einer gewissen Zeit ihre Bilanzen vorlegen. Wenn sie das nicht tun, fliegen sie aus dem Dax. Diese Regel wurde nach dem Wirecard-Skandal in Deutschland eingeführt.

Zudem werden die aktuell noch im MDax notierte Deutsche Wohnen und der im SDax gelistete Bioethanol-Hersteller Verbio die Plätze tauschen. Die Änderungen treten am 19. Dezember in Kraft. Sie sind wichtig für Fonds, die Indizes nachbilden und müssen dann entsprechend umschichten.

Mit dem Chiphersteller Elmos Semiconductor und der Tochter des US-Telekomausrüsters Adtran, Adva (Optical) gibt es des Weiteren zwei Aufsteiger in den SDax. Im Gegenzug werden der Immobilienentwickler Instone und der Spezialpharma-Anbieter und -Grosshändler Medios aus dem Nebenwerteindex herausgenommen. Abgesehen von Adva und Medios hatten Experten die Veränderungen der Indizes weitgehend erwartet.