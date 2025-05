2005: Während der Amtszeit von VW-Chef Bernd Pischetsrieder und VW-Markenchef Wolfgang Bernhard soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Entscheidung zum Einbau der Manipulations-Software in Diesel-Fahrzeugen zwischen 2005 und 2006 gefallen sein, und zwar in der Motorenentwicklung in der VW-Zentrale in Wolfsburg.

2007: Der bisherige Audi-Vorstandschef Martin Winterkorn wird Nachfolger von VW-Chef Pischetsrieder.

2014: Forscher des Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation und der Universität West Virginia decken erhöhte Emissionswerte bei einigen Volkswagen-Modellen in den USA auf.

2015: Gegenüber der US-Umweltbehörde EPA räumt Volkswagen USA die Manipulation der Abgaswerte offenbar ein. Gegenüber der Öffentlichkeit schweigt sich der Konzern aber weiter aus.

Nach der Veröffentlichung der Vorwürfe durch die US-Umweltbehörde EPA gibt Volkswagen die Manipulation der Abgaswerte bei Dieselmotoren zu. Die Manipulation weitet sich zu einem Skandal aus. Weltweit sind etwa 11 Millionen Fahrzeuge betroffen.

VW-Vorstandschef Martin Winterkorn kündigt eine umfassende Aufklärung an und tritt kurze Zeit später als Vorstandchef zurück.

2016: Die USA verklagen VW. Das US-Justizministerium wirft dem Wolfsburger Autobauer den Einsatz von Betrugssoftware und Verstösse gegen das Klimaschutzgesetz vor. Erste strafrechtliche Ermittlungen gegen VW-Manager beginnen.

2017: VW bekennt sich in den USA offiziell schuldig. Das Unternehmen wird zu einer Strafe von 4.3 Milliarden Dollar verurteilt. Erste Manager werden verhaftet.

2019: Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn wird wegen Betrugs angeklagt.