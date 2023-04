«Dass der Vertrag mit der UBS noch nicht in schriftlicher Form vorliegt, ist nicht weiter tragisch, denn dieser Vertrag wird jetzt gerade erst richtig ausgehandelt. Viel wichtiger ist da die Absichtserklärung vom 19. März, und die ist bindend und für beide Teile, UBS und Bund, völlig klar. Entscheidend wird sein, welche Punkte in diesen Vertrag hineinkommen. Das Finanzdepartement könnte versucht sein, noch gewisse Punkte hineinzuschreiben, wie etwa eine Boni-Reduktion oder die Aufforderung der Prüfung eines Teilverkaufs der CS Schweiz. Die UBS will auf keinen Fall weitere solche Bedingungen im Vertrag drin haben, deshalb wird es entscheidend und spannend zu sehen sein, wer sich durchsetzt; das Finanzdepartement oder die UBS.»