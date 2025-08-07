UBS zieht sich aus der Klima-Allianz zurück

Die UBS zieht sich aus der Net-Zero-Banking-Alliance zurück.

Damit beendet die Grossbank ihre Mitgliedschaft bei der Klima-Allianz, die sie vor vier Jahren mitgegründet hatte.

Trotzdem strebe man weiterhin eine kohlenstoffarme Wirtschaft an, so die UBS. Der Schritt sei nach der jährlichen Überprüfung der Mitgliedschaften im Bereich Nachhaltigkeit und Klima erfolgt, heisst es in einer Mitteilung der Grossbank. «Unser Anspruch, eine führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit einzunehmen, bleibt unverändert», heisst es weiter.

Legende: Die letzte übriggebliebene Schweizer Grossbank, die UBS, zieht sich aus der Klima-Allianz zurück. Reuters / Denis Balibouse

Die Net-Zero-Banking-Alliance NZBA, eine Finanzinitiative der Vereinten Nationen, wurde 2021 gegründet. Damals wollte die Bankenbranche Rahmenwerke zur Dekarbonisierung finanzierter Emissionen entwickeln.

Druck aus den USA

Vor dem Regierungsantritt von US-Präsident Donald Trump waren Anfang Jahr die grossen US-Banken Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo und Goldman Sachs aus der Vereinigung ausgestiegen.

120 Banken machen bei NZBA mit Box aufklappen Box zuklappen Der NZBA gehören weltweit noch über 120 Banken aus 44 Ländern an. Unter den Schweizer Instituten sind nach dem Ausscheiden der UBS noch Raiffeisen sowie die Basellandschaftliche, Berner und Zürcher Kantonalbank Mitglied. Banken, die sich der Allianz anschliessen, verpflichten sich zu einem Netto-Null-Ziel entlang der Wertschöpfungskette.

Republikanische Politiker warfen den teilnehmenden Instituten vor, durch ihre Mitgliedschaft fossile Energien zu schwächen und damit gegen das Kartellrecht zu verstossen.