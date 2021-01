Der Tech-Konzern will mit dem nächsten Beta-Update für iOS und iPadOS Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten verschaffen. Apps sollen in Zukunft für den Zugriff um Erlaubnis fragen müssen. Nutzerinnen und Nutzer sollen verhindern können, dass Informationen über ihr Verhalten von Apps und Werbediensten über einzelne Webseiten und Anwendungen hinweg gesammelt werden. Im firmeneigenen Report «A Day in the Life of Your Data» veranschaulicht Apple, wie Unternehmen bei der Datensammlung vorgehen. Das Update soll im Frühling zum Download bereitstehen.