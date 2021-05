Der ehemalige UBS-Chef Marcel Rohner wird neuer Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg).

Rohner folgt auf Herbert Scheidt, der altershalber zurücktritt.

Scheidt habe anlässlich des Erreichens seines 70. Geburtstages nach fünfjähriger Amtstätigkeit den Wunsch geäussert, sein Amt an der nächsten Generalversammlung am 16. September weiterzugeben, teilt der Branchenverband in einem Communiqué mit.

Der Verwaltungsrat habe an seiner Sitzung UBP-Banker Marcel Rohner einstimmig zum Nachfolger von Scheidt gewählt.

Rohner ist seit 2016 Vize-Verwaltungsratspräsident der Genfer Bank Union Bancaire Privée (UBP). Ausserdem sitzt Rohner bereits im Verwaltungsrat der Bankiervereinigung. Seit 2012 ist er auch Mitglied des Verwaltungsrats der Helvetischen Bank. Davor war er zwischen 2002 und 2009 in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem knapp zwei Jahre als Konzernchef der Grossbank.