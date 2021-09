Grosse Freude bei den Schweizer Reiseanbietern: Ab November dürfen gegen Corona geimpfte Personen aus dem Schengen-Raum – dazu gehört auch die Schweiz – wieder in die USA reisen. Vor allem für Reisebüros, die auf die USA spezialisiert sind, ist die Erleichterung nach einer langen Durststrecke wegen der Corona-Pandemie gross.

«Wir spüren, dass die Nachfrage da ist und erwarten viele bis sehr viele Anfragen für USA-Reisen in der nähern Zukunft», sagt etwa Hans-Peter Riesen. Sein Reisebüro Para-Tours ist auf Nordamerika-Reisen spezialisiert.

90 Prozent weniger Umsatz

Para-Tours-Chef Hans-Peter Riesen hat mit seinem Reisebüro eine schwierige Zeit hinter sich. Der USA-Spezialist spricht von einem Umsatzeinbruch von 90 Prozent wegen der Pandemie. Er habe zwei komplette Reisesaisons verloren. «Wir haben eine sehr harte Zeit hinter uns», so Riesen.



Zwar sei die Saison für längere Ferienaufenthalte in den Vereinigten Staaten für dieses Jahr gelaufen. Trotzdem erwartet Riesen noch einige Buchungen, etwa für Städte wie New York oder wärmere Regionen in den USA wie Florida oder Kalifornien. Der Fokus liege jetzt aber klar auf der Reisesaison 2022, so Riesen.

Der Reisebüro-Inhaber geht davon aus, dass das Reisen in die USA bald wieder so populär sein wird, wie vor der Pandemie. «Die USA sind eine sehr beliebte Destination», sagt er. Wenn es die Möglichkeit gebe, in die USA zu reisen, dann gebe es dafür auch eine Nachfrage. «Nordamerika ist ein grosser Kontinent und bietet sehr viele Möglichkeiten für Reisen.»

Nur Geimpfte dürfen in die USA

Wer in die USA reisen will, muss zweifach geimpft sein und bei der Einreise zusätzlich einen aktuellen Covid-Test vorweisen. Damit wollen die USA verhindern, dass zur bereits im Land grassierenden sehr ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus weitere Fälle durch Touristen ins Land gebracht werden. Einen Überblick über die genauen Bedingungen für eine Reise in die Vereinigten Staaten finden Sie hier.

Voraussetzung seien einheitliche und beständige Regelungen – also Planungssicherheit – damit Reisegeschäft in die USA wieder in Gang komme. «Nur so entsteht das Vertrauen wieder, dass man tatsächlich reisen kann.»

Allerdings: Kurzfristig könnte das Flugangebot etwas knapp ausfallen. «Viele Airlines haben ihre Flotten in den letzten zwei Jahren redimensioniert», sagt Riesen. Ausserdem gebe es bereits viele aus dem laufenden Jahr auf 2022 umgebuchte Flüge.

Bereits werden mehr Buchungen getätigt

Ähnlich wie Riesen schätzt man die Situation bezüglich der USA-Reisen beim grössten Schweizer Reiseanbieter Hotelplan ein. Bereits stellt der Reisekonzern eine Zunahme der Buchungen für Nordamerika fest. «Seit gestern ist das Interesse für USA-Reisen gestiegen», sagt Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähwiler.

Zwar würden die meisten USA-Reisenden ihre Ferien dort in den Sommermonaten verbringen – entsprechend rechnet man bei Hotelplan mit einer baldigen Buchungswelle für USA-Ferien im Sommer 2022. Doch auch die Nachfrage nach Ferien in den Wintermonaten, etwa in Florida oder New York, stelle man seit Bekanntgabe der Aufhebung des Einreiseverbots in den USA fest. «Es ist ein Nachholbedarf vorhanden», so Gähwiler.

Insgesamt sei man aber noch weit davon entfernt, bei den Buchungen das Niveau von vor der Pandemie zu erreichen. Das betreffe insbesondere die Fernreisen, so Gähwiler. Schliesslich sei nicht nur Nordamerika nicht bereisbar gewesen, auch praktisch der gesamte asiatische Raum inklusive Neuseeland und Australien konnten in den vergangenen anderthalb Jahren nicht für eine Reise gebucht werden.

Deshalb: «Wir hoffen, dass weitere Länder den USA folgen werden und ihre Grenzen für Touristen bald wieder öffnen», so Gähwiler.