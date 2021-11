Während über 20 Monaten waren die Grenzen für Ausländer faktisch zu. Ab heute dürfen geimpfte Personen wieder in die USA reisen. Was das für den Flugverkehr heisst.

Was lange unmöglich war, wird nun wieder möglich: Die Verwandten in New York besuchen, die Geschäftspartnerin in Kalifornien oder die eigene Fabrik in Boston. Die Grenzöffnung der USA wurde sehnlichst erwartet, nicht zuletzt von der Wirtschaft. Und da insbesondere von der Reisebranche. Für die Swiss seien die Flüge nach Nordamerika von entscheidender Bedeutung, erklärt Markus Binkert, Finanzchef der Swiss.

Legende: Markus Binkert, Finanzchef der Swiss, hofft auf schwarze Zahlen dank des USA-Geschäfts. Keystone

«Die USA sind natürlich unser Rückgrat. Insbesondere auf der Langstrecke. Natürlich sehen wir da viele Bewegungen, auch in den Buchungen auf dem Nordatlantik. Das ist auch nötig, um dann wieder in die schwarzen Zahlen fliegen zu können im nächsten Jahr.»

Die Flüge nach Nordamerika sind aber auch für die anderen Fluggesellschaften wichtig. Deshalb fliegen die grossen Airlines ab heute wieder deutlich öfter sind die USA und zurück als noch in den vergangenen Wochen und Monaten.

Wintermonate sowieso schlechter gebucht

Obschon die Nachfrage nach diesen Flügen gross ist: Euphorisch ist Binkert deswegen noch nicht. «Wir müssen immer in der Perspektive sehen, dass wir auch jetzt etwa die Hälfte der Kapazität fliegen von vor Corona.» Das hat auch damit zu tun, dass jetzt die ohnehin harten Wintermonate kommen, in denen auch zu normalen Zeiten vergleichsweise wenig geflogen wird.

Bis auch wieder Touristinnen und Touristen in die USA reisen, dürfte es somit noch einige Monate dauern. Auch die internationale Luftverkehrsvereinigung Iata betont, dass die Grenzöffnung zwar wichtig sei, aber aus dem Schneider seien die Fluggesellschaften damit noch nicht.