Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat eine grosse Rückrufaktion für Säuglingsnahrung gestartet.

Betroffen sind Produkte der Marken Beba und Alfamino in mehreren Ländern, darunter in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Der Konzern ruft Eltern auf, die betroffenen Chargen nicht mehr zu verwenden und im Handel zurückzugeben.

Legende: In dieser Nestlé-Babynahrung soll es Spuren des Giftstoffs Cereulid geben. Ebenso im Produkt Alfamino. Reuters/Arnd Wiegmann

Grund ist die mögliche Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid. Bei behördlichen Kontrollen in Österreich wurden geringe Mengen in zwei Proben nachgewiesen. Ursache ist ein Defekt bei einem Zulieferbetrieb, der einen Inhaltsstoff verunreinigte.

Bislang keine Krankheitsfälle

Cereulid ist ein hitzebeständiger Giftstoff, der Übelkeit und Erbrechen auslösen kann. Er entsteht durch Bakterien. Im betroffenen Produkt vermehrt sich der Stoff laut Nestlé aber nicht weiter.

Bislang sind keine Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Verzehr der Produkte bekannt. Laut den österreichischen Behörden besteht wegen der sehr niedrigen Konzentration keine Gesundheitsgefahr.

Diese Chargen sind betroffen Box aufklappen Box zuklappen Nach Auskunft des Unternehmens sind vom Rückruf in der Schweiz folgende Chargen betroffen: BEBA Bio 1 800 g (53210017C1 / 30.11.2027)

BEBA Comfort 800 g (51240742F5, 52760018, 52620742F, 52620742B, 52620742A / MHD)

BEBA Optipro PRE 800 g (51720346AD / 30.06.2027)

BEBA Optipro 1 800 g (51720346AE / 30.06.2027)

BEBA Expert HA 1 800 g (51690742F3 / 30.06.2027)

BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 32x90ml (53020742C1 / 29.10.2026)

BEBA Supreme 1 800g (51460742F2, 51470742F1 / 31.05.2027) (51720742F2 / 30.06.2027)

BEBA Supreme 3 830g (51540742F1 / 30.06.2027) (52850742F2 / 31.10.2027)

Nestlé hatte bereits über die Feiertage Produkte aus den Regalen entfernt, bevor nun der öffentliche Rückruf folgte.