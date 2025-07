Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat genug von der Wachstumsschwäche in China: Nachdem dort das Wachstum in der ersten Jahreshälfte regelrecht zusammengebrochen ist, will Nestlé das Führungsteam umbauen. Für die Besserungen gibt sich der Konzern ein Jahr Zeit.

Das Wachstum ging im China-Geschäft in der ersten Jahreshälfte um 4.2 Prozent zurück. Nach einem Plus von 1.7 Prozent im ersten Quartal verschlechterte sich damit die Lage rasant im zweiten Quartal.

In den letzten Jahren hat Nestlé das Geschäft in China durch die Ausweitung des Vertriebs ausgebaut. Dieses Modell stehe mit der schwächeren Konsumnachfrage und dem deflationären Umfeld vor Herausforderungen, so der Konzern.

Auf Nachfrage sagte Nestlé-Chef Laurent Freixe an einer Telefonkonferenz mit Journalisten: «Wir wollen in China tiefer in den Markt hinein. Wir bauen den Vertrieb aus und wollen mehr in die Marken investieren.»