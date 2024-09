Wenn Apple neue Produkte vorstellt, eröffnet sich zugleich ein Blick in eine Welt aus bizarren Marketing-Charakteren.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Montag hat Apple seine neuen Smartphones vorgestellt, die iPhones 16. Sie haben viele Funktionen. Ihre Kameras machen gestochen scharfe Fotos. Es gibt sie in verschiedenen Farben.

Das wirklich spannende an Apples Produkt-Präsentationen sind aber schon lange nicht mehr die neuen iPhone-Modelle. Nein, das wirklich Spannende ist die Frage: Was passiert in der Dimension Apple?

«Dimension Apple», so nennt der Technologie-Journalist Max Read die seltsame Parallel-Welt, die sich bei jedem Apple-Event kurz für uns auftut.

Was ist die «Dimension Apple»? Box aufklappen Box zuklappen An regelmässig stattfindenden Events stellt Apple seine neuen iPhones oder ein neues Betriebssystem vor. Perfekt choreografiert und mit minutiös einstudierten Gesten treten Manager nach Managerin auf die Bühne und erzählen begeistert, was die neuen Geräte oder die neue Software für Wunder vollbringen. Dabei ist immer auch viel Marketingmaterial zu sehen, das eigens für diese Events entworfen wurde: Screenshots von Textnachrichten, E-Mails oder Kalender-Einträgen, die alle zeigen sollen, wie perfekt in Apples Ökosystem alles zusammenspielt. In diesen Screenshots tauchen immer wieder neue Figuren auf, die Team-Events planen, einander zu Partys einladen oder zusammen wandern gehen (ständig gehen alle zusammen wandern). Der amerikanische Technologie-Journalist Max Read hat der klinisch reinen Welt, in der sich diese Figuren bewegen, den Namen «Dimension Apple» gegeben.

Und mit jedem neuen iPhone und jeder neuen Version von Apples iOS-Betriebssystem entsteht neues Marketingmaterial, das diese Welt mit neuen Charakteren bevölkert.

Eine Welt nicht wie die unsere

Es ist eine Welt, in der ständig kommuniziert und geplant wird – Team-Events, gemeinsame Wanderungen oder Abendessen. Eine Welt, in der Geräte von Apple (andere gibt es nicht) jede Aufgabe zuverlässig und perfekt erledigen. Eine Welt, in der auch die belangloseste Textnachricht fehlerfrei geschrieben ist.

Eine Welt also, in der es Screenshots wie diesen gibt.

Legende: Apple

«Oh, Joanie, was ist bloss passiert? Musstest du dich tatsächlich dreimal vor versammelter Klasse übergeben? Wie peinlich!»

Neu in der Dimension Apple

Was hat sich seit dem letzten Apple-Event in der Dimension Apple getan? Welche verrückten Pläne hecken ihre Bewohnerinnen und Bewohner jetzt aus? Schauen wir uns die neusten Screenshots genauer an.

Vergangenen Juni ging ein Beben durch die Dimension Apple: Bei der Präsentation von iOS 18 waren Texte zu sehen, die weder mit einem Punkt endeten noch mit einem Frage- oder Ausrufezeichen. Jetzt wird klar: Die Dimension Apple ist in zwei Lager gespalten, die sich unerbittlich gegenüberstehen:

Legende: Apple

Auf der einen Seite sorglose Freigeister wie die kotzende Joanie, die sich einen Deut um Interpunktion schert. Auf der anderen linientreue Grammatiker wie Darshana, bei der noch die belangloseste Nachricht wohlpunktuiert endet. Wird der nächste Apple-Event etwa unter dem Motto «Civil War» stehen?

Immerhin in einem ist man sich in der Dimension Apple nach wie vor einig – nichts ist schöner, als (Sushi-)Partys zu planen.

Legende: Apple

Oder ein Paddleboat-Weekend.

Legende: Apple

Oder ein Wochenende in der Natur, bei dem bestimmt auch fleissig gewandert wird.

Legende: Apple

Kennerinnen und Kenner der Dimension Apple erinnern sich: Rich Dinh hatte seinen ersten Auftritt im Juni 2023, als er uns in iOS 17 ein Foto seiner mit Salbei und Pinienkernen zubereiteten Ravioli zeigte.

Doch es sind auch neue Bewohnerinnen und Bewohner zur Dimension Apple gestossen. Etwa die mysteriöse Tante Fiona, von der wir nur wissen, dass sie gerne häkelt und schrullige Hüte trägt.

Legende: Apple

Oder Adrian Alder, dessen helvetisch anmutender Name hoffen lässt, dass er auch uns einmal ein Restaurant empfiehlt.

Legende: Apple

(Kevin Harrington, wir hoffen, es geht Ihnen gut und der Termin bei Dr. Wilde war nur eine Routine-Kontrolle.)

Die grosse Neuerung von iOS 18 ist aber KI: Künstliche Intelligenz, die uns helfen soll, professionellere und freundlichere Texte zu schreiben. Sodass sich ein paar hasserfüllt getippte Zeilen …

Legende: Apple

… auf Knopfdruck in Rede wie Zuckerwatte verwandeln.

Legende: Apple

So werden wir endlich alle zu Bewohnerinnen und Bewohnern der Dimension Apple. So viele Sushi-Partys, Paddleboat-Weekends und Camping-Trips, die es gemeinsam zu planen gibt.

Und wem das nicht gefällt, auf den oder die wartet in der Dimension Apple immerhin der KI-Shrimp mit Cowboy-Hut.