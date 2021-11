«Jerome Powells Gegenkandidatin Lael Brainard wäre mit Sicherheit die etwas spannendere Kandidatin gewesen. Die Frage ist aber, ob man an der Wall Street unbedingt Aufregung will. Letztendlich fuhr die Wall Street unter Powell extrem gut: Seit er im Februar 2018 das Amt als Chef der US-Notenbank übernommen hat, ist der S&P 500 Aktienindex – das wichtigste Börsenbarometer – um 70 Prozent gestiegen. Powell hat auch während der Corona-Pandemie alles Mögliche unternommen, um zumindest den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten. Das ist ihm so weit gelungen. Man setzt an der Wall Street somit auf Kontinuität.»