Wegen des Kriegs im Iran hat Katar alle Exporte von Flüssiggas (LNG) gestoppt. Das wird vor allem Asien zu spüren bekommen – aber womöglich auch Europa. Über die möglichen Folgen weiss Wirtschaftsredaktor Matthias Heim mehr.

Matthias Heim Wirtschaftsredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Matthias Heim hat Wirtschaftsgeschichte studiert. Seit 2007 arbeitet er für Radio SRF, seit 2016 ist er Wirtschaftsredaktor. Seine Spezialgebiete sind Aviatik, Tourismus, Verkehr, Detailhandel und Energie.

Was bedeutet der Gas-Lieferstopp Katars für Europa?

Die unmittelbaren Folgen für Europa sind zunächst einmal gering, denn das meiste Gas kommt inzwischen aus den USA, Norwegen und Algerien. Nur kleine Mengen stammen aus Katar. Stärker spüren werden den Engpass Indien, Pakistan und andere asiatische Länder. In Asien haben einige Staaten bereits begonnen, das Gas zu rationieren. Das wird in Europa nicht passieren, auch aus saisonalen Gründen: Der Winter geht zu Ende, und im Frühling und Sommer braucht Europa weniger Gas.

Der Gaspreis ist bereits um 75 Prozent gestiegen. Was bedeutet das?

Das tönt zunächst nach sehr viel. Allerdings: Schwankungen beim Gaspreis sind normal, wenn auch nicht in dieser Heftigkeit und in so kurzer Zeit. So hat Erdgas vor einem Jahr etwa gleich viel gekostet wie jetzt, obschon damals die Produktion in Katar ganz normal lief. Auch ist der derzeitige Preis nicht mit jenem zu Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine im März 2022 vergleichbar. Damals kostete das Gas zwischenzeitlich fünfmal so viel wie derzeit nach Ausbruch des Iran-Kriegs.

Was heisst ein hoher Gaspreis für die Schweizer Wirtschaft?

Hohe Energiepreise hat niemand gern, weder Haushalte noch Unternehmen – gerade in den derzeitig schwierigen weltwirtschaftlichen Umständen. Allerdings ist es auch so, dass das Gas von den Grossverbrauchern und Energieversorgern in der Regel weit im Voraus zu fixen Preisen eingekauft wird. Höhere Preise werden sie also erst treffen, wenn die Lieferverträge erneuert werden müssen. Zudem hat die Schweizer Wirtschaft ihre Abhängigkeit von Erdgas und Erdöl in den letzten Jahrzehnten stark reduziert. Aber grundsätzlich führen der Krieg in der Ukraine – und jetzt jener im Iran – erneut deutlich vor Augen, wie abhängig wir noch immer von importierten fossilen Energieträgern sind. Klar ist: Je kleiner diese Abhängigkeit von fossiler Energie, desto kleiner die Folgen für Wirtschaft und Haushalte.

