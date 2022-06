Die Arbeitgeber zeigen sich derzeit noch wenig bereit, auf die Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn für die Angestellten einzugehen. «In der Schweiz wird die Teuerung nicht automatisch ausgeglichen, betont der Arbeitgeberverband», sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler. Ausserdem werde betont, dass die Situation je nach Branche sehr unterschiedlich sei.

Allerdings: Die Inflation ist deutlich höher als in den letzten Jahren, ausserdem ist der Fachkräftemangel in manchen Branchen zunehmend ein Problem. «Das spricht dafür, dass die Löhne in der Schweiz stärker steigen werden als in den vergangenen Jahren», so Kobler. Entscheidend für die Lohnabschlüsse werde auch die Verfassung der Schweizer Wirtschaft gegen Ende Jahr sein sowie, wie hoch die Inflation tatsächlich ausfalle.