Silvia Schweickart, Chefin von Novartis Pharma Schweiz, spricht von «drei-Mal-zwei-Tipps». Das heisst: Im Verlauf der beruflichen Laufbahn in zwei unterschiedlichen Ländern arbeiten und unterschiedliche Kulturen kennenlernen, im Verlauf der Karriere in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten – zum Beispiel in einem Start-up und einem Grosskonzern.

Und letztlich innerhalb eines Unternehmens auch unterschiedliche Funktionen einnehmen, zum Beispiel in der Personalabteilung arbeiten und später im Marketing. «Diese Breite an Erfahrungen gibt eine gewisse Reife, sich auf eine Führungsposition vorzubereiten», sagt Silvia Schweickart.

Bei der Frage, ob sich junge, ambitionierte Frauen bewusst die Pharmabranche aussuchen sollen, weil hier der Frauenanteil höher liegt, scheinen sich die Personalexperten einig.

Anfragen bei entsprechenden Career Services von Hochschulen zeigen: Die Expertinnen raten den jungen Frauen, von ihren eigenen Werten und Normvorstellungen auszugehen und sich dann ein Unternehmen zu suchen, das zu ihnen passt.

Leistungsbereitschaft und regelmässige Weiterbildungen

Auch Guido Schilling, der Spitzenpositionen und Verwaltungsräte vermittelt, rät vom Blick auf die Branche ab. «Das einzelne Unternehmen muss einem entsprechen», sagt er. Zentral für den Aufstieg seien Auslanderfahrung und regelmässige Weiterbildungen. «Alle zehn Jahre», sagt er. Von zu vielen Wechseln der Arbeitgeber rät er ab.

Frauen und Männer, die auf den Chefsessel wollen, müssen sich ambitioniert und leistungsbereit zeigen. «Unter einem 70-Prozent-Pensum sehe ich kaum Möglichkeiten», sagt Guido Schilling.