Schön und gesund sein – ein grosser Wunsch von vielen. Erreichen könne man dies nicht allein durch Crèmen und Co, sagt ausgerechnet Kosmetikunternehmerin Judith Williams. Es braucht ein Zusammenspiel von Psyche, Ernährung und Pflegeprodukten – für sie ein interessantes Geschäftsmodell.

Judith Williams verkauft Produkte mit dem Versprechen, dass Menschen sich damit besser fühlen. Dieses Geschäft betreibt die Kosmetikunternehmerin mit Erfolg. Dennoch ist sie überzeugt: «Gesundheit kommt von innen, die mentale wie auch die körperliche Gesundheit.» Schönheit ist für sie eng mit Gesundheit verbunden.

Legende: Schönheit und Gesundheit lassen sich nicht allein durch Kosmetikprodukte erlangen. Keystone, Maxim Shipenkov

Kann man sich also gesunde Schönheit in einem Tiegel oder einer Tube kaufen? Judith Williams schüttelt den Kopf: «Probleme lassen sich nicht einfach mit einer Crème lösen.» Die ehemalige Sängerin und Start-up-Investorin denkt ganzheitlich. Grundsätzlich gehe es sehr stark um das Selbstwertgefühl. «Es geht um die Fähigkeit, sich liebevoll zu betrachten und trotzdem zu sehen »Wo sind die Chancen, mich weiterzuentwickeln? Was gibt es noch in mir?». Sich wertschätzen heisst das Zauberwort.» Was das perfekte Leben ausmache, sei allerdings ganz unterschiedlich, eine Crème oder ein Konzert, eine Alpweide oder ein Städtetrip.

Judith Williams: Von der Sängerin zur Unternehmerin Box aufklappen Box zuklappen Legende: Judith Williams startete eine zweite Karriere als Kosmetik-Unternehmerin pd Stephie Braun Eigentlich wollte Judith Williams Sängerin werden. Schon mit vier Jahren stand die Amerikanerin mit ihrem Vater, dem Sänger Daniel Lewis Williams, auf der Bühne. Sie studierte auch klassischen Gesang und Ballett. Ein Krankheitsfall beendete allerdings ihre Karriere frühzeitig. Judith Williams orientierte sich neu, entdeckte ihr Talent als Verkäuferin und startete eine neue Karriere auf TV-Shopping-Kanälen. 2007 gründete sie ihre erste Firma und widmete sich dem Geschäft mit Kosmetik. Sie ist auch häufig zu sehen als Investorin in der deutschen Ausgabe der TV-Show «Höhle der Löwen».

Haut ist wichtigste Indikatorin

Zentral für die Kosmetikunternehmerin ist die Haut, das grösste Organ des Menschen. Schliesslich werden Crèmen und Co auf die Haut aufgetragen.

Legende: Judith Williams' Idee: «Wir könnten von unserer Haut einen Abstrich nehmen. Das könnten wir einschicken und dann wird eine Pflege entwickelt, die perfekt passt.» pd Stephie Braun

Das Interesse von Judith Williams liegt auf dem Mikrobiom. Die unzähligen Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Pilze bilden eine Art Schutzschicht auf der Haut. Kosmetik müsse dieses Mikrobiom bestmöglich unterstützen und auf keinen Fall bekämpfen. «Dieses Mikrobiom ist bei jedem Menschen unterschiedlich, und es bestimmt unter anderem auch unseren individuellen Duft.»

Geschäftsfeld: Massgeschneiderte Kosmetik Box aufklappen Box zuklappen Das Mikrobiom dürfte für die Kosmetikbranche ein spannendes künftiges Geschäftsfeld sein: «Man stelle sich vor, wir könnten von unserer Haut einen Abstrich nehmen. Das könnten wir einschicken und dann wird eine Pflege entwickelt, die perfekt passt», sagt Judith Williams. Die Herausforderung: Das Mikrobiom verändert sich stetig, zum Beispiel durch Umwelteinflüsse. «Man könnte ein Produkt eigens entwickeln oder mindestens eine Empfehlung für eines abgeben, bei dem die Wirkstoffe passen.»

Die persönliche Gesundheit und Schönheit generell und das Mikrobiom im Speziellen wird auch durch die Ernährung beeinflusst. «Du bist, was du isst», sagt Judith Williams am Rande der Food Innovation Conference des Gottlieb-Duttweiler-Instituts in Rüschlikon. «Wenn ich nur minderwertige Lebensmittel zu mir nehme, fühle ich mich anders. Man spürt es, bevor wir es auf der Haut sehen.»

Dieses ganzheitliche Denken prägt auch ihre Unternehmensphilosophie. «Ein Kosmetikprodukt verkaufe ich einmal», rechnet die erfolgreiche ehemalige TV-Shopping-Queen vor. Wenn man aber eine Community bilde, in welcher die Kundinnen ihre Bedürfnisse diskutieren könnten, gebe das ihren Klientinnen einen Mehrwert – und bindet sie gleichzeitig ans Unternehmen.

Kosmetik fürs Unterbewusstsein

Die Kosmetikunternehmerin und Investorin Judith Williams ist überzeugt: Die Kosmetik wird sich ganzheitlicher entwickeln. Zum Beispiel werde Kosmetik stärker mit Nahrungsergänzungsmitteln verknüpft. «Da werden wir sicherlich in der nächsten Zeit nicht nur Start-ups, sondern auch bestehende Kosmetikmarken sehen, die auf diese Kombination setzen.»

Schlank um jeden Preis? Box aufklappen Box zuklappen Den derzeit boomenden Markt mit Schlankheitsspritzen und GLP-1-Therapien beurteilt Judith Williams ambivalent. Vor allem, wenn damit keine Krankheit behandelt wird, sondern allein der Körper perfektioniert werden soll. «Tut uns das wirklich gut?» Die Kosmetikunternehmerin ist skeptisch: «Es macht etwas mit deinem Geist, diesem Zwang zu unterliegen.» Es macht mehr Sinn, einen normalen Körper zu haben, der gesund ist, der nicht, weil er drei Kilo mehr hat, gespritzt werden muss.»

Gleichzeitig werde Kosmetik auch die Psyche beeinflussen. «Kosmetik wird stärker in unser Unterbewusstsein eingehen, den es hat mit Berührung seiner selbst zu tun hat, mit der eigenen Wahrnehmung. Düfte beeinflussen ebenfalls unser Unterbewusstsein – positiv wie negativ.»

Schönheit und Gesundheit ist eine ganzheitliche Sache – und für die Branche ein attraktives Geschäft, das viel Innovationspotenzial hat. Zentral für die Unternehmerin Judith Williams ist aber das persönliche Mindset: «Freude am Leben zu haben und nicht nach Perfektion zu streben, ist ganz wichtig.»