Beim Besuch einer Delegation mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Tripolis wurde ein Vertrag über 7.36 Milliarden Euro unterzeichnet. Demnach wollen Italiens grösster Gasimporteur Eni und der staatliche libysche Ölkonzern NOC bis 2026 zwei Gasfelder nordwestlich von Tripolis erschliessen, aus denen bis zu 21 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich geholt werden sollen.

Legende: Italiens Premierministerin Georgia Meloni am 28. Januar 2023 an einer Medienkonferenz nach dem Deal zwischen Eni und NOC. Eni ist der grösste Gasproduzent in Libyen und nach eigenen Angaben für 80 Prozent der Fördermenge verantwortlich. Keystone/AP/Yousef Murad