Dass nebst dem Gaspreis auch die Benzin- und Dieselpreise in den letzten Tagen in die Höhe geschnellt sind, hat auch mit der Gestaltung des Benzinpreises zu tun. Über die Hälfte geht in Form von Steuern an den Bund: Mineralölsteuer, Mineralölsteuerzuschlag oder Mehrwertsteuer. Der Rest geht an die Ölfirmen, die Transporteure und die Tankstellenbetreiber.

Etwas mehr als ein Zehntel der Einnahmen bleibt bei den Tankstellen. Die genaue Aufschlüsselung, wer wie viel Gewinn macht mit Benzin und Diesel, kann man nicht sagen, da die Zahlen dazu nicht öffentlich gemacht werden. In den letzten Tagen wurde die Forderung laut, dass der Bund temporär auf Steuereinnahmen verzichten solle zugunsten der Autofahrerinnen und Autofahrer.

In Frankreich zum Beispiel will die Regierung pro Liter Treibstoff 15 Cent Rabatt gewähren. Das soll ab April für vier Monate gelten und den Staat zwei Milliarden Euro kosten. Würde in der Schweiz ein solcher Rabatt eingeführt, würde dies die Bundeskasse auch schmerzen. Denn fast acht Prozent aller Steuereinnahmen des Bundes stammen aus dem Verkauf von Benzin und Diesel.