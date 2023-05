Nach drei Anstiegen in Folge sind die Preise für Wohneigentum in der Schweiz im ersten Quartal wieder gesunken.

Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) gab in der Periode von Januar bis März 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 1.2 Prozent auf 114.6 Punkte nach.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal gab es derweil erneut einen Preisanstieg. Dieser betrug 3.9 Prozent.

28:36 Video Aus dem Archiv: Tiny Houses – klein, kleiner, Eigenheim Aus DOK vom 03.05.2023. abspielen. Laufzeit 28 Minuten 36 Sekunden.

Zum Rückgang des Gesamtindexes gegenüber dem Vorquartal trugen sowohl die Preisentwicklung bei den Eigentumswohnungen (-1.1 Prozent) als auch bei den Einfamilienhäusern (-1.3 Prozent) bei, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt.

Legende: Erstmals wieder etwas günstiger zu haben: Stockwerkeigentum. Keystone/Martial Trezzini

Bei den Einfamilienhäusern sanken die Preise besonders deutlich in ruralen Gemeinden (-4.5 Prozent). Dagegen stiegen die Preise etwa in städtischen Agglomarationsgemeinden noch leicht. Für Eigentumswohnungen gaben die Preise in allen Gemeindetypen nach.