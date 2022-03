Neben der Lohnpolitik hat die CS in ihrem Geschäftsbericht auch über ihr Russlandgeschäft informiert. Die Credit Suisse hat mit ihrem Standort in Moskau eine physische Präsenz in Russland. Rund 125 Mitarbeitende arbeiten für die in CS in Moskau.

Die Bank betont, die Lage vor Ort genau zu beobachten und auch bereits verschiedene Notfallpläne erarbeitet zu haben.

Ende 2021 hatte die CS in Russland noch Nettokredite im Wert von 850 Millionen Franken ausstehend gehabt, die seien seither reduziert geworden, ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen.

Ausstehende Kredite an sanktionierte Personen

Am Mittwoch bezeichnete die CS ihr finanzielles Engagement in Russland als «nicht signifikant», räumt aber auch ein, per 7. März noch Kredite an sanktionierte Personen ausstehend gehabt zu haben. Diese bezeichnet die CS als insgesamt minim. Zudem betont sie, sich strikt an alle verhängte Sanktionen zu halten.