Bei Coop ist es 2025 erneut besser gelaufen als im Jahr davor.

Bei einem leicht höheren Umsatz weist die Detailhandelsgruppe einen um 3.6 Prozent höheren Reingewinn von 606 Millionen Franken aus.

Mit Blick nach vorn zeigt sich die Gruppe optimistisch für weiteres Wachstum.

Wie seit Januar bekannt wuchs Coop im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 2.3 Prozent auf einen Gesamtumsatz von 35.5 Milliarden Franken. Zulegen konnte die Genossenschaftsgruppe dabei bei den Supermärkten inklusive Onlineplattform Coop.ch, mit den Fachformaten wie Interdiscount sowie im Grosshandel und der Produktion.

«Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf die zahlreichen neuen Kundinnen und Kunden zurückzuführen», heisst es im Schreiben. Die Nachfrage habe sowohl bei der Eigenmarke Prix Garantie als auch bei nachhaltigen Produkten zugenommen.

Weiter teilte Coop mit, dass das Unternehmen die Anzahl Angestellte auf über 97'000 erhöht hat. Ausserdem beschäftige die Gruppe eine Rekordzahl von 1270 neuen Lernenden.

