Der Verlust der SNB von 13.7 Milliarden Franken komme nicht überraschend, sagt Jan Baumann, Leiter der Wirtschaftsredaktion von Radio SRF. «Wichtige Fremdwährungen wie der Euro oder der Dollar schwächelten in den drei Monaten von April bis Juni. Deshalb waren Wertverluste auf den Hunderten von Milliarden der Nationalbank in diesen Fremdwährungen unausweichlich.»

Die SNB-Zahlen liegen laut Baumann leicht über den Erwartungen. So habe die Bank UBS vor einer Woche das Semesterergebnis der SNB auf zwei bis zwölf Milliarden geschätzt. Diese Erwartungen seien nun übertroffen worden. «Allerdings dürfte es dieses Jahr trotzdem schwierig werden für die SNB, bis Dezember so viel Gewinn zu machen, dass Bund und Kantone eine Gewinnausschüttung erhalten», so Baumann. Das liege daran, dass die SNB 2022 einen Rekordverlust gemacht hatte. Nun müsse sie zuerst ihre Reserven auffüllen, bevor sie wieder Gewinne verteilen könne.