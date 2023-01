«Der Rekordverlust der Nationalbank überrascht nicht», so SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. «Er hatte sich längst abgezeichnet angesichts der happigen Kurseinbussen an den Finanzmärkten im vergangenen Jahr. Deshalb hatte auch die Nationalbank bereits durchblicken lassen, dass diesmal aus einer Gewinnausschüttung an die Kantone und den Bund nichts wird. Für die öffentlichen Finanzhaushalte ist dies eine bittere, aber unausweichliche Realität.

Doch wie geht es nun weiter? Wichtig ist: Beim Minus von über 130 Milliarden Franken handelt sich um sogenannte Buchverluste, die grossmehrheitlich auf Obligationen- und Aktien-Investments in Fremdwährungen zustande kamen. Das heisst: Wenn die Kurse wieder steigen, dann wird auch der Wert des SNB-Portfolios zulegen. Und dann gibt es – vielleicht, irgendwann – auch wieder etwas zu verteilen an die öffentliche Hand. Wann und wie stark die Nationalbank-Milliarden künftig wieder sprudeln, hängt von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung ab und ist somit ungewiss.

Aber egal, ob es abwärts geht oder aufwärts an den Märkten: In jedem Fall nimmt die Nationalbank diese Schwankungen bewusst in Kauf. Denn ihre Aufgabe ist es nicht, Gewinne zu erzielen, sondern für eine stabile Preisentwicklung zu sorgen im Interesse der Gesamtwirtschaft.»