China versucht schon seit längerem die eigene, in letzter Zeit etwas schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Dazu wurden grosse Infrastruktur-Projekte in Angriff genonmen, auch mit Steuererleichterungen versucht Peking, die Binnenwirtschaft anzukurbeln. Um den erneut gestiegenen Handelsüberschuss gegenüber den USA abzubauen dürfte China bereit sein, mehr Waren aus den USA zu importieren. Doch die US-Regierung will mehr von Peking. Sie will etwa für US-Unternehmen einen besseren Marktzugang in China oder einen besseren Schutz geistigen Eigentums. Hier dürften sich die Verhandlungen schwieriger gestalten. Beide Seiten bleiben aber im Gespräch, schon in den nächsten Tagen sind weitere Treffen geplant.