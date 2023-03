Credit Suisse heizt Sorgen um Banken an

Die Aktie der Credit Suisse ist erstmals unter die Marke von zwei Franken gefallen.

Zwischenzeitlich wurde am Mittwochnachmittag sogar ein neuer Tiefstkurs bei 1.56 Franken notiert.

Zuvor hatte mit der Saudi National Bank eine Grossaktionärin der CS angekündigt, kein weiteres Geld in die Bank investieren zu können.

Die CS-Aktie schloss bei 1.697 Franken, was einem Minus von 24.24 Prozent zum Vortag entspricht.

Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich stark eingetrübt. Im Zentrum des aktuellen Abverkaufs stehen die Aktien der CS, die um rund einen Viertel einbrechen und damit eine regelrechte Flucht aus Bankaktien verursachen.

In einen regelrechten Abwärtstaumel brechen die Aktien der Credit Suisse zeitweise um 31 Prozent auf das neue Rekordtief von 1.55 Franken ein. Der Absturz riss andere Bankentitel mit: Die Titel des Schweizer Branchenprimus UBS büssten 8.5 Prozent ein.

Europaweite Auswirkungen +++ Frankreich nervös Box aufklappen Box zuklappen Auch europaweit geben die Kurse verstärkt nach – sowohl der Banken als auch der Gesamtmärkte. So sacken auch der deutsche DAX, der britische FTSE 100 und der französische CAC40 allesamt um mindestens 3 Prozent ab. Die Aktie der französischen Grossbank Société Générale notiert fast 12 Prozent im Minus. Die französische Premierministerin Elisabeth Borne hat deshalb die Schweizer Behörden aufgefordert, die Probleme der CS zu lösen, deren Situation an den Finanzmärkten Besorgnis erregt. «Dieses Thema fällt in den Zuständigkeitsbereich der Schweizer Behörden. Es muss von ihnen geregelt werden», sagte die französische Premierministerin vor dem Senat und erklärte, dass der französische Finanzminister Bruno Le Maire «in den nächsten Stunden Kontakt mit seiner Schweizer Amtskollegin haben wird».

Kontakt mit SNB und Finma

Die Credit Suisse hat derweil offenbar mit den Schweizer Aufsichtsbehörden gesprochen. Die Grossbank habe die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht Finma darum gebeten, Unterstützung zu signalisieren, wie die «Financial Times» unter Berufung auf informierte Personen schreibt.

Eine CS-Sprecherin wollte die Gerüchte wie auch den dramatischen Einbruch des CS-Aktienkurses vom Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht weiter kommentieren. Auch bei der SNB war auf Anfrage keine Stellungnahme erhältlich.

SMI rutscht um 1.6 Prozent ab Box aufklappen Box zuklappen Der SMI rutscht um kurz nach 14.45 Uhr um 1.55 Prozent auf 10'550,61 Punkte ab. Sein bisheriges Tages- und Jahrestief hat er zuvor bei 10'460 Punkten markiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 2.37 Prozent auf 1661.45 Zähler und der breite SPI um 1.53 Prozent auf 13'738,35 Zähler. Im SLI stehen 23 Verlierer sechs Gewinnern gegenüber, ein Titel (SGS) ist unverändert.

Schlechte Nachrichten aus Riad

Der Präsident der saudischen SNB, Ammar Al Khudairy, hatte zuvor mit seinen Aussagen gegenüber Bloomberg TV offenbar Öl ins Feuer gegossen.

Er schloss klar aus, dass die saudische Bank weiteres Geld in die CS einschiessen werde – dies unter anderem auch aus regulatorischen Gründen, die bei einer Erhöhung des Anteils auf 10 Prozent auftreten würden.

«Im Credit Suisse-Titel entstand eine Verkaufspanik, welche über Banken hinaus die Marktteilnehmer verunsicherte und Positionssenkungen auslöste», fasst ein Händler die aktuelle Bewegung in dem Sektor zusammen. Investoren trennen sich in diesem Umfeld auch von den Aktien anderer Finanzwerte.

«Eine toxische Gemengelage, die nun auch den letzten positiv gestimmten Börsianer von der Börse verjagt hat», kommentiert Händler Andreas Lipkow.

CS-Chef: «Unsere Liquiditätsbasis ist sehr stark» Box aufklappen Box zuklappen Nach dem Absturz der Credit-Suisse-Aktien hat sich Konzernchef Ulrich Körner in einem Fernsehinterview zur Lage der Grossbank geäussert. «Wir sind eine starke Bank. Wir sind eine globale Bank unter Schweizer Regulierung. Wir erfüllen und übertreffen im Grunde alle regulatorischen Anforderungen», sagte Körner in einem Interview mit dem asiatischen Sender CNA. «Unsere Kapital- und Liquiditätsbasis ist sehr, sehr stark.» Die Situation der CS sei etwa mit der Silicon Valley Bank nicht vergleichbar.

EZB befragt Banken zur Credit Suisse

Insidern zufolge hat die Europäische Zentralbank (EZB) von ihr überwachte Banken hinsichtlich des Engagements bei der Credit Suisse kontaktiert. Es habe entsprechende Kontakte gegeben, sagten zwei Personen aus dem europäischen Aufsichtsumfeld der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine der Personen wies allerdings darauf hin, dass dies spezifische Probleme der Credit Suisse seien und nicht systemische.

Legende: Dunkle Wolken ziehen zurzeit über die Grossbank. Keystone/Ralph Orlowski

Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, dass EZB-Aufseher sich die Finanzverbindungen zwischen Credit Suisse und den Banken der Euro-Zone anschauen.

Inflationskampf geht weiter

Und auch die Zins- und die Inflationssorgen sind nicht wirklich gebannt. Vielmehr werde den Marktteilnehmern einmal mehr klar, dass die Notenbanken noch einen längeren Weg bei der Inflationsbekämpfung vor sich haben.

Auch bleibe es fraglich, wie die grossen Notenbanken auf die angespannte Lage reagieren. Am morgigen Donnerstag will die EZB nach bisheriger Planung ihren Inflationskampf mit einer weiteren deutlichen Zinsanhebung fortsetzen. Die Rede ist von 0.5 Prozentpunkten.

Am kommenden Mittwoch folgt die US-Zentralbank Federal Reserve, die eigentlich auch Signale für eine weitere Straffung gesendet hat. Am Tag darauf wird die Schweizerische Nationalbank Einblick in ihre Geldpolitik gewähren.