Homeoffice in Coronazeiten

Ob Videokonferenz statt Teamsitzung im Büro oder Tanzstunde per Video statt im Studio: In Zeiten der Corona-Pandemie profitieren Anbieter von Programmen für die virtuelle Kommunikation. So hat etwa das Unternehmen Zoom gerade diese Woche bekannt gegeben, dass es seinen Umsatz innert Jahresfrist fast verfünffacht hat. Ebenfalls von der Krise profitiert – aber weniger stark – hat Slack, der Anbieter von Chatanwendungen fürs Büro.

Legende: Der neue Salesforce-Tower, rechts von der Transamerica-Pyramide, prägt die Skyline von San Francisco. Keystone

Nun wird Slack vom Softwarekonzern Salesforce übernommen. Salesforce bietet Softwarelösungen für Geschäftskunden an; etwa Kundenmanagement, Datenanalyse oder Cloud-Dienstleistungen. Mit Slack kann der SAP-Konkurrent Salesforce eine Lücke in seinem Angebot schliessen.

Möglichkeit, Pakete zu schnüren

Und auch für Slack scheint die Übernahme sinnvoll zu sein. Denn auf sich allein gestellt ist Slack in einer schwächeren Position gegenüber Angeboten wie Teams oder Skype. Diese gehören zum Microsoft-Konzern und werden oft als Gesamtpaket angeboten. Als Teil von Salesforce soll Slack nun ebenfalls in solche Gesamtpakete für Unternehmen eingebunden werden.

Der hohe Preis von 27.7 Milliarden Dollar, den Salesforce für Slack bezahlt, wird als Zeichen dafür gewertet, dass sich die Kommunikation, ob privat oder geschäftlich, auch künftig stärker digital abspielen dürfte.