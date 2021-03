Sowohl in den USA wie in der EU gibt es die Absicht, grosse Technologie-Unternehmen stärker zu reglementieren. Dazu gehört auch die Forderung nach mehr Interoperabilität unter den verschiedenen Diensten. In den USA will das der Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching (ACCESS, Link öffnet in einem neuen Fenster) Act. In der EU ist die Forderung Teil des Gesetzes über digitale Märkte, Link öffnet in einem neuen Fenster, das die EU Kommission im letzten Dezember vorgeschlagen hat.