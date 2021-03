Nespresso baut sein Produktionszentrum in Avenches weiter aus und investiert dafür 117 Millionen Franken.

Dadurch werden 50 neue Arbeitsplätze bis 2022 geschaffen, wie die Nestlé-Tochter mitteilt.

Der Ausbau soll ab Juli stattfinden.

Das Produktionszentrum in Avenches ist das globale Vertriebszentrum von Nespresso. Von dort aus werden Nespresso Original, Nespresso Professional sowie Starbucks by Nespresso Kaffees in über 80 Länder weltweit verschickt, wie es weiter heisst.

Der Ausbau des Vertriebszentrums soll den Angaben zufolge im Juli 2021 beginnen. Bis voraussichtlich September 2022 soll es voll funktionsfähig sein. Die beiden neuen Produktionslinien sollen bis März 2022 in Betrieb gehen.

In den letzten sieben Monaten wurden bereits insgesamt 270 Millionen Franken an Investitionen in die Schweizer Fabriken in Romont und Avenches angekündigt.