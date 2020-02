ABB hat im letzten Jahr trotz Turbulenzen den Umsatz halten können, und auch der Auftragseingang ist mit demjenigen vor einem Jahr vergleichbar. Unter dem Strich ist aber der Konzerngewinn geschrumpft.

Verwaltungsratspräsident Peter Voser, der bei ABB derzeit auch das Tagesgeschäft leitet, spricht in einer Medienmitteilung von einer «soliden» Leistung.

In der Mitteilung zählt der Konzern aber mehrere Risiken auf, die den weiteren Geschäftsgang trüben könnten: So schwächelt das Wirtschaftswachstum in Europa und den USA, und in China sorgt das Corona-Virus für Verunsicherung. Kommt hinzu, dass es in mehreren Geschäftsfeldern von ABB harzt: etwa in der Auto-Branche, im Maschinenbau oder auch bei der konventionellen Stromerzeugung.

Mit diesen Problemen wird sich ab März der neue Konzernchef, der 60-jährige Schwede Björn Rosengren, auseinandersetzen müssen. Er wird zudem Ruhe in den Konzern bringen müssen: Denn der Verkauf der Stromnetzsparte, die komplette Neuorganisation der Geschäftssparten, der Druck von aktivistischen Aktionären oder auch das Vakuum auf dem Chefsessel dürften die Belegschaft in den letzten Monaten ziemlich beschäftigt haben.