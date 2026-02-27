Der Rückversicherer Swiss Re hat einen Gewinn von 4.8 Milliarden US-Dollar erzielt.

Das sind rund anderthalb Milliarden mehr als im Vorjahr.

Grund für den höheren Gewinn sei vor allem das Schaden- und Unfallversicherungs­geschäft. Es habe weniger grosse Schadensereignisse gegeben.

Der Gewinn lag deutlich über dem Vorjahreswert von 3.2 Milliarden, der allerdings noch von hohen Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft belastet war. Für 2025 hatte sich Swiss Re einen Konzerngewinn von «mindestens 4.4 Milliarden Dollar» zum Ziel gesetzt.

Gesteigerte Dividende und Aktienrückkauf geplant

Vom Gewinnanstieg sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung nun eine um 9 Prozent höhere Dividende von 8 Dollar je Aktie beantragen. Zudem will Swiss Re 2026 Aktien im Umfang von 1.5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, davon 500 Millionen Dollar im Rahmen des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms.

Legende: Am Zürcher Mythenquai blickt man auf eine erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. REUTERS/Arnd WIegmann

Für das laufende Jahr hält der Konzern an dem im Dezember gesetzten Gewinnziel von 4.5 Milliarden Dollar fest, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Gruppe strebe für die nächsten Jahre weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent unter IFRS an.