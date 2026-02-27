- Der Rückversicherer Swiss Re hat einen Gewinn von 4.8 Milliarden US-Dollar erzielt.
- Das sind rund anderthalb Milliarden mehr als im Vorjahr.
- Grund für den höheren Gewinn sei vor allem das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. Es habe weniger grosse Schadensereignisse gegeben.
Der Gewinn lag deutlich über dem Vorjahreswert von 3.2 Milliarden, der allerdings noch von hohen Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft belastet war. Für 2025 hatte sich Swiss Re einen Konzerngewinn von «mindestens 4.4 Milliarden Dollar» zum Ziel gesetzt.
Gesteigerte Dividende und Aktienrückkauf geplant
Vom Gewinnanstieg sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung nun eine um 9 Prozent höhere Dividende von 8 Dollar je Aktie beantragen. Zudem will Swiss Re 2026 Aktien im Umfang von 1.5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, davon 500 Millionen Dollar im Rahmen des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms.
Für das laufende Jahr hält der Konzern an dem im Dezember gesetzten Gewinnziel von 4.5 Milliarden Dollar fest, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Gruppe strebe für die nächsten Jahre weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent unter IFRS an.
Veränderungen im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung
An der Generalversammlung vom 10. April sollJean-Jacques Henchoz neu in den Verwaltungsrat gewählt werden und den abtretenden Larry Zimpleman ersetzen, wie es am Freitag anlässlich der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2025 hiess.
Henchoz bringe eine «herausragende Rückversicherungsexpertise, strategisches Denkvermögen und bewährte Führungskompetenzen» mit. Von 2019 bis 2025 war er CEO des Konkurrenten Hannover Re. Davor war er von 1998 bis 2018 bereits einmal für Swiss Re tätig, zuletzt als Chef Rückversicherung der Region Europe, Naher Osten und Asien.
Auch für die Geschäftsleitung gab Swiss Re eine Neuernennung bekannt. Ab Anfang April wird Henock Teklu als Group Chief Transformation Officer & Chief of Staff von BlackRock Investment Management zum Rückversicherer wechseln. Teklu soll in seiner Funktion dazu beitragen, «die Transformationsagenda zu gestalten und zu begleiten». Er blicke auf 20 Jahre Führungserfahrung im Investment Banking, in der Versicherungsbranche und im Asset Management zurück.