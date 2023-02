Um 8.20 Uhr gewinnen Swisscom im vorbörslichen Handel von Julius Bär 1.7 Prozent auf einen Mittelkurs von 556.27 Franken und stehen damit im SMI (+0.13 Prozent) an der Spitze. Schon bislang hatte sich das Papier im Gesamtjahr mit einem Plus von knapp 8 Prozent (per Mittwochabend) gut geschlagen. Und im Jahr 2022 hatte der Titel mit einem Minus von nur knapp 1.6 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten.