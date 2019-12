Es geht um einen Machtkampf. Auf der einen Seite steht die Beteiligungsgesellschaft des russischen Investors Viktor Vekselberg, Liwet. Sie ist die grösste Aktionärin von Schmolz+Bickenbach. Auf der anderen Seite ist der Milliardär Martin Haefner, Besitzer des Autoimporteurs Amag. Er sitzt im Verwaltungsrat von Schmolz+Bickenbach und will über die geplante Kapitalerhöhung 325 Millionen Franken einschiessen. Allerdings nur unter einer Bedingung: Er will die Kontrolle über die Firma und so den künftigen Kurs bestimmen. Doch Liwet stellt sich quer: Sie will das von Haefner angebotene Kapital unter der Bedingung ablehnen.