Die grossen Tech-Konzerne wie Meta versuchen zu beruhigen. Die neue Art von Desinformation, die wegen KI entsteht, könne man auch mit KI erkennen. Und die Desinformationen, die auf den sozialen Medien kursieren, könne man moderieren und bei Bedarf vom Netz nehmen.

Ob das gelingt, ist aber umstritten. Denn dank KI dürfte es eine neue Flut an Desinformationen geben. Nicht nur in Grossbritannien wird dieses Jahr gewählt, sondern auch in den USA oder Indien, wo Millionen von Menschen an die Urnen gerufen werden. Der Einsatz von KI verschärft das Problem von bewusst verbreiteten Falschinformationen.

So kursierten am Anfang des Jahres Hunderte von gefälschten Videos des britischen Premierministers Rishi Sunak in den sozialen Medien. Etwa zu einem angeblichen Finanzskandal, der aber nie stattgefunden hat.