Bisher war es so, dass über die App von «Be My Eyes» freiwillige Helfer Blinden geholfen haben. Über die Handykamera teilten sie mit, was sie vor sich sehen, welche T-Shirt-Farbe oder welches Joghurt. Jetzt möchte «Be My Eyes» dafür vermehrt KI einsetzen.

Dafür möchte «Be My Eyes» die Gespräche zwischen blinden Menschen und Sehenden an Unternehmen wie OpenAI verkaufen. Das kann für blinde Menschen ein Vorteil sein, denn so können sie selbständiger durchs Leben gehen, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Dafür muss die Künstliche Intelligenz aber noch stark verbessert werden.