Der Unternehmer Roberto Martullo kauft den Schweizer Schuhersteller Künzli. Er ist der Ehemann von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher.

Noch vor rund einem Monat gab die Traditionsfirma die Schliessung per Ende Jahr bekannt. Das, weil keine Nachfolgeregelung gefunden werden konnte.

Die Nachricht löste bei vielen Schuhfans grosse Emotionen aus: Die Schufirma Künzli aus Windisch AG schliesst per Ende Jahr. Es wäre das Ende der Kultschuhe mit den fünf Streifen gewesen. Jetzt gibt es doch noch eine Lösung – die Künzli-Schuhe leben weiter.

In die Bresche springt Roberto Martullo, Ehemann von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, wie Künzli in einer Mitteilung bekannt gibt. Martullo kauft demnach die Firma und wird ab Januar zunächst auch in der operativen Führung das Zepter übernehmen.

Legende: Die Schuhe mit den fünf Streifen hatten in den 2000er-Jahren Kultstatus, bevor sie wegen eines Markenstreits vorübergehend nicht mehr produziert wurden. Keystone/ GAETAN BALLY

Der Know-how-Transfer sei garantiert, indem die bisherige Besitzerin Barbara Artmann den Übergang bis Mitte 2025 oder «solange wie gewünscht» begleite. Damit sei sichergestellt, dass Produktion und Bestellabwicklung fortgeführt werden.

Auch für die Angestellten gibt es gute Nachrichten: Die Jobs bleiben erhalten. Sie hätten das Angebot bekommen, dass die bereits ausgesprochenen Kündigungen einvernehmlich aufgehoben würden. Auch die Produktion der Schuhe in Albanien werde weitergeführt.

Ein Traum ist wahrgeworden.

Barbara Artmann zeigt sich über die Lösung erleichtert: «Künzli und die Errungenschaften von fast 100 Jahren Schuhgeschichte leben weiter.» Damit sei ein Traum wahr geworden: «Der Gang an die Öffentlichkeit war natürlich auch mit der heimlichen Hoffnung verbunden, es möge doch noch einen Weg geben, die Schuhmarke zu erhalten.»